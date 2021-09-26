Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми

При стрельбе в ПГНИУ студент из Туркмении Сабыров помог эвакуироваться 20 учащимся

Студент из Туркмении помог эвакуироваться более чем 20 учащимся при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом рассказывается на сайте вуза.

Когда началась стрельба, третьекурсник Овезберди Сабыров находился на первом этаже. «Студент собрал всех своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса 7, — утверждается в сообщении управления общественных связей ПГНИУ. — Там группе около 20 человек сотрудники показали эвакуационный выход».

Заметив скопление людей перед выходом, он выпрыгнул из окна первого этажа и побежал за пределы кампуса. По пути он позвонил в полицию и предупредил прохожих об опасности.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.