Космический турист предпочел «Союз» кораблю Илона Маска из-за его надежности

Один из потенциальных космических туристов усомнился в надежности корабля Илона Маска и предпочел лететь в космос на российском «Союзе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, но считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», — рассказал Сергей Костенко, возглавляющий российское представительство оператора космического туризма Space Adventures.

По утверждению Костенко, несмотря на конкуренцию со SpaceX, число желающих полететь на корабле «Союз» не уменьшилось. Очередной полет, в котором примут участие два космических туриста, намечен на декабрь.

«Маск оперирует в тех же ценовых диапазонах, поэтому примерно все стоит одинаково и у Маска, и у нас», — цитирует ТАСС слова Костенко. Речь идет о примерно 50 миллионах долларов (3,6 миллиарда рублей) за полет, уточняет агентство «Прайм». Точная сумма зависит от того, какой сервис получит турист.

Компания Space Adventures организовала восемь туристических полетов на российский сегмент Международной космической станции. Ее последний клиент, основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте, побывал на орбите в 2009 году.