Дочь Урганта удивила подписчиков снимком в стрингах

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимком в откровенном образе и удивила подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

21-летняя знаменитость опубликовала фотографии, на которых позирует на леопардовом фоне. На первом кадре ее запечатлели в винтажных голубой жилетке и бежевой юбке. На втором фото девушка позирует спиной к камере топлес в синих джинсах на низкой посадке и торчащих их под них красных стрингах.

«Это словно промо-снимки рок-звезды для дебютного альбома», — подписала она пост, который набрал больше 17 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид Куталии в комментариях. «Джинсы красивые», «Это горячо», «Нереальная», «Мисс совершенство», «Шикарна», — восхищались они.

В августе Эрика Куталия порадовала подписчиков снимком в прозрачном платье. Ее запечатлели в черном платье на бретелях длины макси, прозрачная ткань которого демонстрирует ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.