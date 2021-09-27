Глава пресс-службы Госдепа США заразился коронавирусом

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заразился коронавирусом и ушел на карантин. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как рассказал официальный представитель Госдепа, утром в понедельник, 27 сентября, у него появились симптомы COVID-19, после чего он получил положительный результат теста. Он отметил, что испытывает недомогание, и поблагодарил «за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».

Прайс добавил, что в течение десяти ближайших дней будет находиться на карантине.

Как рассказала журналистам заместитель Прайса Джалина Портер, глава пресс-службы Госдепа, посетивший вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном неделю высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, с четверга, 23 сентября, не контактирует с иностранными делегациями, передает РИА Новости. По словам Портер, медики при госдепе считают, что если бы Прайс заразился в ООН и был там заразен, то его симптомы проявились бы не в понедельник, а как минимум за два дня до этого — в субботу.

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Ранее президент США Джо Байден ревакцинировался от коронавирусной инфекции после того, как в стране была одобрена третья доза вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска. По словам Байдена, первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже. Пара получила первые две дозы вакцины в январе 2021 года. Согласно актуальным в США правилам, они могут сделать третью прививку от COVID-19 в сентябре.

Белый дом сделал обязательными бустерные дозы для всех привитых граждан. Сделать третью прививку необходимо через восемь месяцев после второй дозы. Для этого Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно выдать специально разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer-BionTech.