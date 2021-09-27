МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко в подрывной работе против Белоруссии

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о ведении Киевом подрывной работы против Минска являются безосновательными и напоминают «российскую пропаганду». С таким заявлением в беседе с УНИАН выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, несмотря на все обвинения белорусских властей, Киев не намерен размещать на своей территории никаких учебных лагерей для подготовки диверсантов. Дипломат подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась в дела других стран и не намерена делать этого впредь.

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«Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Белоруссию в сплошную военную базу России», — ответил Николенко на упреки белорусского лидера.

При этом спикер добавил, что Киев и дальше будет защищать свою «свободу и демократический выбор» от посягательств извне. Он отметил, что такой подход отвечает и интересам граждан Белоруссии. «Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов», — сказал представитель МИД.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в размещении на своей территории учебных лагерей по подготовке боевиков и диверсантов. Он указал, что власти республики размещают схроны с оружием вблизи белорусских границ и ведут целенаправленную работу по подрыву «общественно-политического порядка» в стране. «У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят», — сказал глава государства.