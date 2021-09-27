Правительство вновь озаботилось схемой реформы накопительных пенсий

24 сентября у министра финансов России Антона Силуанова прошло совещание, посвященное вопросам накопительных пенсий и добровольных пенсионных программ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на пенсионном рынке и в правительстве.

«План Б»

Важнейшим решением заседания стало принципиальное согласие Минфина на «План Б» — концепцию трансформации замороженного с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами. Среди них — неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием.

Также на совещании поддержали введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

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По информации издания, Силуанов считает, что нужно распространить начальный взнос от государства на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства.

Основными отличиями назвали передачу прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего «мягкого подталкивания» имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему. То есть перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет сразу полным и базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Цифры и статистика

17 августа Банк России оценил результат инвестирования пенсионных накоплений НПФ за первые шесть месяцев текущего года. Доходность вложений во втором квартале оказалась выше, чем в первом, однако в совокупности за полгода она составила 2,5 процента (5 процентов годовых), что ниже инфляции. Пенсионные резервы выросли на 1,2 процента. Медианная доходность (половина НПФ показала большую доходность, а половина — меньшую), составила 2,6 процента в годовом выражении. Цифры указаны до выплат вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.

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В июле сообщалось, что объем средств на счетах клиентов НПФ к середине 2021 года достиг трех триллионов рублей, что стало рекордом за все время существования системы. При этом количество клиентов фондов постепенно снижается. К 30 июня оно впервые с начала 2019 года опустилось ниже 37 миллионов человек. За второй квартал сокращение составило 55,7 тысячи человек.

НПФ быстро росли с 2014 года, когда власти впервые ввели мораторий на накопительные пенсии. На тот момент предполагалось, что заморозка продлится не более года, но власти регулярно продлевали принятое решение.

В 2019-2020 годах Центробанк начал бороться с активностью переходных компаний, из-за чего граждане начали возвращаться в ПФР. Сокращение базы всех фондов происходит из-за смерти клиентов и единовременных выплат лицам по пенсионным основаниям, если у тех не хватает на счетах средств для назначения накопительной пенсии.