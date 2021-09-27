Российские врачи вылечили 102-летнюю пациентку с COVID-19

В Северной Осетии врачи вылечили 102-летнюю пациентку с COVID-19

Врачи республиканской клинической больницы Северной Осетии вылечили 102-летнюю пациентку с COVID-19. Об этом сообщает новостной портал «Осетия-Ирыстон».

Пенсионерка была госпитализирована 25 августа в четвертое инфекционное отделение.

«При первичном осмотре и проведении КТ-исследования органов грудной полости был выставлен диагноз: новая коронавирусная инфекция с поражением легочной ткани в объему 30 процентов», — рассказали российские медики.

Также они отметили, что уже через 13 дней лечения пациентка была выписана домой.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции женщину в возрасте 101 года. По словам главы департамента здравоохранения региона Артура Фокина, в стационар госпитализируют тех, у кого болезнь протекает тяжело.