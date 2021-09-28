Сотрудники американского посольства на Украине посетили Донбасс

Сотрудники американского посольства на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Также в Приазовье представители встретились с командиром тактической группы «Мариуполь» и ознакомились с политикой безопасности в Азовском море, дипломаты также посетили один из отрядов морской охраны, где увидели образцы техники и вооружений.

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«Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины», — рассказали в штабе ООС.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на Минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что новая горячая точка в Донбассе появилась в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) села Желобок. По ее словам, район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой.

