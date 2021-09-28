В Пентагоне предположили местонахождение экс-президента Афганистана

Глава Пентагона Остин: бежавший из Афганистана экс-президент Гани может находиться в ОАЭ

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе сенатских слушаний предположил, где может находиться бежавший из Афганистана бывший президент Ашраф Гани, который покинул страну после захвата Кабула боевиками «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России). По его мнению, экс-лидер направился в Объединенные Арабские Эмираты, передает ТАСС.

«Я бы подумал, что он может быть в ОАЭ. Я в этом не уверен. Таковы были последние полученные мною сведения», — сказал министр обороны.

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Остин добавил, что не располагает информацией, похитил ли Гани деньги перед тем, как покинуть республику, поскольку у США нет возможности отследить подобные финансовые операции.

Ранее Госдепартамент США прокомментировал побег бывшего президента Афганистана. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен был шокирован действиями Гани. Он отметил, что экс-лидер в ходе звонка ни разу не указал на свои намерения покинуть страну.

15 августа Гани сбежал из Кабула в столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби. Это случилось, когда талибы вошли в Кабул и двинулись к дворцу президента. По некоторым данным, Гани перед побегом украл большую сумму денег из афганского бюджета.