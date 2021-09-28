Арестовавшие президента Гвинеи мятежники сделали объявление

Мятежники, арестовавшие в начале сентября 83-летнего президента Гвинеи Альфу Конде, объявили о введении в действие хартии переходного периода, а также заявили, что не смогут принимать участие в национальных и местных выборах в стране. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает Reuters.

В документе за их лидером — полковником Мамади Думбуя — закрепляется статус президента на переходный период.

Из документа следует, что страной в переходный период будут управлять президент, правительство и Национальный переходный совет из 81 члена. Также отмечается, что новая конституция Гвинеи будет принята на основании результатов референдума

5 сентября группа военных арестовала действующего президента Гвинеи 83-летнего Альфу Конде и объявила и захвате власти. Лидер повстанцев полковник Мамади Думбуя заявил о приостановке действия конституции и роспуске парламента и правительства. Причиной мятежа он назвал желание бороться с коррупцией высших кругов и бедностью населения.

Президент Конде занял свой пост в 2010 году, пробыв у власти два пятилетних срока. В 2020 году он провел референдум, чтобы изменить конституцию и претендовать на президентство в третий раз. После выборов в октябре 2020 года Конде вновь избрали главой государства.