Ряду российских регионов пообещали «репетицию зимы»

Ряд российских регионов ожидают мощные метели. «Репетиция зимы» пройдет в Прибайкалье, Пермском крае, Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

«Причиной репетиции зимы стал мощный антициклон, охвативший северную половину Евразии. В его области заключен довольно холодный воздух, поэтому на периферии обострилась система арктического атмосферного фронта», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области. Местами там ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах могут появиться первые сугробы. Эксперты отметили, что метели закончатся к середине недели, а на выходных температура воздуха вернется к обычным для сезона показателям.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что 28 сентября, в европейской части России наступает старое бабье лето, которое продержится пять-семь дней. По словам специалиста, днем в Москве столбик термометра будет подниматься до 15 градусов тепла, в Подмосковье — до 17 градусов.