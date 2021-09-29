Россиянка переехала из города в северную деревню и оплатила дом холодильником

Жительница Поморья Людмила переехала из города Архангельска в северную деревню, заплатив за дом холодильником и видеомагнитофоном. Об этом сообщает портал GoArctic.ru.

Россиянка рассказала, что мечтала о деревенской жизни с детства, но осуществить эту мечту получилось только ближе к пенсии. В 2006 году ее подруга рассказала о своей знакомой, которая захотела продать дом в деревне Каргомень. Людмила продала свою жилплощадь, а на вырученные деньги купила холодильник и видеомагнитофон в оплату деревенского дома.

«Я уже не помню. Это вроде бы был холодильник "Бирюса". Холодильник и видеомагнитофон поменяли на дом», — рассказала Людмила.

После выхода на пенсию женщина вместе с супругом переехала в Каргомень, где они постепенно занялись животноводством.

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