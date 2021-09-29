Марадону обвинили в соблазнении 16-летней девушки и ее наркозависимости

Кубинка обвинила Диего Марадону в том, что он соблазнил ее в 16 лет

Кубинка Мавис Альварес обвинила бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в том, что он соблазнил ее. Слова женщины приводит Daily Mail со ссылкой на телеканал América TeVe.

37-летняя Альварес заявила, что у нее с футболистом был трехлетний роман, начавшийся, когда ей только исполнилось 16 лет. Она добавила, что аргентинец подсадил ее на кокаин, из-за чего она долгое время лечилась от наркозависимости. Кроме того, Марадона заставил ее увеличить грудь. «После всех этих лет мне стыдно за себя, ведь мне было 16 лет, и я была частью этой грязи. Но это тоже опыт. Мы не всегда выбираем то, что с нами происходит», — подытожила кубинка.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины предъявили семерым медикам.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.