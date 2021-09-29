Форму российских футболистов призвали сделать более «традиционной»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отечественным футбольным клубам дополнить форму игроков нарукавными повязками и другой символикой, продвигающей традиционные семейные ценности. Политик уже направил соответствующее обращение президенту РФС Александру Дюкову, передает RT.

Милонов подчеркнул, что за последнее время мировой футбол превратился в инструмент пропаганды различных ценностей и идей. Так, некоторые союзы и клубы стали транслировать «сомнительные вещи и политические течения, малосовместимые со спортом» — в частности, некоторые из них поддерживают ЛГБТ.

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Политик напомнил, что футболисты нередко выходят на игры с «радужными» повязками, флагами и другими атрибутами формы, которые указывают на однополые отношения, поэтому Милонов призвал сделать одежду российских спортсменов более традиционной.

«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности — в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», — отмечается в заявлении.

Милонов уверен, что такая символика понравилась бы болельщикам по всему миру, «страдающим от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте». Также она привлекла бы зарубежное внимание к российским командам, которое можно было бы «конвертировать в дополнительные заработки и рекламные контракты для отечественных клубов».

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев предположил, почему изображение Крыма использовали на форме сборной Украины по футболу для чемпионата Европы. Он объясняет это попыткой страны политизировать спорт и проявить хитрость.