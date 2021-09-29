В России назвали опасные темы для украинских историков

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков назвал опасные темы для украинских историков, которые при нынешней системе могут стоить им карьеры. Член РВИО отметил в беседе с РИА Новости, что таковыми стали массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру на окраине Киева и участие в этом коллаборационистов.

Ученый отметил, что сотрудничество с украинскими коллегами почти полностью прервалось после «евромайдана» в 2014 году, хотя до этого были хорошие связи с Национальной академией наук Украины, проводились совместные мероприятия.

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«В начале 2000-х годов украинские ученые, которые действительно серьезно занимались вопросом трагедии в Бабьем Яру, выясняли и обнародовали на научных конференциях в Киеве подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения. Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры», — подчеркнул Мягков.

Он отметил, что в расстрелах евреев участвовали украинские батальоны так называемой вспомогательной полиции, они вместе с немецкой зондеркомандой вели своих жертв на казнь. При этом тема Бабьего Яра не забыта, устанавливаются монументы, посвященные трагедии, однако официальный Киев предпочитает молчать о роли нацистских коллаборационистов в ней.

Мягков добавил, что именно на месте современного Майдана в 1946 году казнили фашистских преступников, киевляне восприняли это как возмездие. А сегодня, спустя 70 лет, тот же Майдан стал «трибуной для радикальных националистов», заключил ученый.

Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что на Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны. Он уточнил, что памятную доску члену ОУН (организация запрещена в России) планирует сделать мэрия Киева в рамках международного проекта «Камни преткновения», который призван почтить жертвы нацизма.

