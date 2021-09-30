Волга станет чище

Правительство России решило сделать чище одну из главных рек страны. В рамках программы «Оздоровление Волги» власти выделят три миллиарда рублей на обновление и строительство очистных сооружений в Ивановской и Астраханской областях, передает «Интерфакс».

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Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал распоряжения о распределении средств на ближайшие годы. По данным пресс-службы, 1,6 миллиарда рублей получит город Кинешма (Ивановская область) — там к 2024 году планируют возвести новые установки для очистки акватории реки. На деньги, которые поступят из федерального бюджета в 2021-2023 годах, регион установит механизмы для глубокой очистки коммунальных сточных вод — за счет этого не только сократится объем загрязняющих Волгу стоков, но и улучшится качество воды и экологическая ситуация в целом.

Другие 1,3 миллиарда рублей пойдут на реконструкцию очистных сооружений в Астрахани, которые помогут снизить загрязнение низовьев Волги. Деньги региональное правительство получит в 2022-2024 годах. Предполагается, что обновленные установки в сутки смогут очищать до 70 тысяч кубометров канализационных вод и станут делать это более качественно.

Государственный проект «Оздоровление Волги» стартовал в 2018 году. До 2024 года он должен улучшить состояние реки с помощью очищения сточных вод и восстановления природной экосистемы. На эти цели правительство готово выделить 13,5 миллиарда рублей.

В конце 2020 года Счетная палата назвала расходы на избавление реки от нечистот бессмысленными. По мнению экспертов, сложную экологическую ситуацию не удастся изменить хотя бы потому, что в программе участвует 16 из 38 регионов, в которых протекает Волга. К тому же проект отстает по срокам, а данные по потраченным на него средствам отличаются в разных источниках.

