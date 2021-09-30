Россиянам объяснили массовую рассылку загадочных уведомлений по почте

Представители Mail.Ru объяснили, почему россияне получили по электронной почте подозрительные сообщения «test100k t». В комментарии «Газете.Ru» в компании рассказали, что массовая рассылка загадочных уведомлений произошла из-за сбоя.

В пресс-службе сервиса сообщили, что сообщения были отправлены из-за технической ошибки. «По этой причине замедлилась работа "Почты Mail.ru". На данный момент работа сервиса восстанавливается, данные в безопасности», — заявили представители.

Утром 30 сентября пользователи почтового сервиса Mail.Ru получили уведомление «test100k t», после перехода на которое открывалась страница на портале GitHub. Некоторые решили, что хакеры взломали сервис и начали рассылать вирус.

Одновременно с этим появились жалобы на сбои в работе Mail.Ru. По данным портала Downdetector, сообщения о неполадках начали появляться с 8:52 московского времени. Большинство пользователей (82 процента) заявили о проблемах в работе самого веб-сайта. Другие юзеры (16 процентов) не смогли авторизоваться, остальные (два процента) столкнулись с трудностями при работе с поисковой системой.

Предыдущий сбой в работе Mail.Ru случился в начале июня. О неполадках написали более 4000 человек. Большинство юзеров пожаловались, что не смогли воспользоваться почтой.