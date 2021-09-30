Заподозренный в махинациях на Играх российский призер Олимпиады высказался

Российский боксер Владимир Никитин посчитал честной победу над ирландцем Майклом Конланом в 1/4 финала Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что больше десяти раз просматривал поединок в компании профессионалов и пришел к выводу, что выиграл по делу. «Любой специалист, который посмотрит этот бой, все увидит», — объяснился Никитин. Спортсмен также добавил, что бой был равным, а ирландец привык, что в подобных ситуациях победу отдают ему

Ранее 30 сентября стало известно, что поединок между Конланом и Никитиным попал под подозрение группы под руководством канадского юриста и эксперта по допингу Ричарда Макларена. Тогда победу одержал россиянин, а его соперник заподозрил россиянина в махинациях. По его мнению, судьям дали взятку за победу.

На Играх в Рио Никитин стал бронзовым призером. Он не смог выйти на полуфинальный бой из-за травм, полученных в поединке с ирландцем.