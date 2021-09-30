Художница из Зеленодольска получит денежную премию

Студентка графического факультета Московский художественный институт имени Сурикова получит премию, созданную в честь художника Александра Туманова. Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

Художница из Зеленодольска Регина Маврина удостоилась премии, в связи с чем ей преподнесут офорт, альбом Александра Туманова и денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что награду лауреату подарит живописец Александр Артамонов.

«Премия учреждена шесть лет назад, однако до этого момента она была вручена лишь однажды (...) За все это время не было работ, достойных премии со столь высоким именем. В этом и заключается ее ценность», — подчеркнул он.

Согласно материалу, награждение состоится в четверг, 30 сентября, в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Мероприятие пройдет в рамках VI Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник».

Известно, что упомянутая премия была создана неформальным творческим объединением «Графком», Государственным музеем изобразительных искусств РТ и сыном графика Туманова Дмитрием.

В сентябре уфимский дирижер стал лауреатом III Всероссийского музыкального конкурса. Художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан Линар Давлетбаев получил премию третьей степени в номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов».