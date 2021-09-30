Российского полковника МВД арестовали за махинации с золотом

Борца с коррупцией МВД поймали на незаконном обороте драгоценных металлов

Якутский городской суд арестовал российского полковника МВД, подозреваемого в махинациях с золотом. Об этом в четверг, 30 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, арестованный пользовался служебным положением. Занимая должность замруководителя управления экономической безопасности республиканского МВД, он участвовал в незаконном обороте и перевозке промышленного золота в крупном размере. СКР возбудил уголовное дело по статьям 191 («Покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов») и 295 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, выясняя все обстоятельства произошедшего вместе с оперативниками МВД и ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

16 сентября сообщалось, что в Московской области бывшего полковника МВД Андрея Большакова, руководившего полицией города Чехов, и его подчиненных Вадима Золотова и Андрея Кузнецова осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток.