Выступавшая за СССР гимнастка Чусовитина возобновила карьеру

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, решила вернуться к выступлениям. О возобновлении карьеры спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

46-летняя спортсменка будет готовиться к Азиатским играм 2022 года. «Я просто не могу закончить карьеру без медали», — написала Чусовитина.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. 25 июля, после соревнований на Олимпийских играх в Токио, где гимнастка заняла 11-е место в квалификации в опорном прыжке и не попала в финал, она объявила о завершении карьеры.

Чусовитина вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде 1992 года в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

Чусовитина — трехкратная чемпионка мира. Также она становилась победительницей чемпионата Европы и дважды брала золото на Азиатских играх.

Летние Азиатские игры-2022 пройдут с 10 по 25 сентября в китайском Ханчжоу.

