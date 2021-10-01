Стали известны даты проведения ОГЭ в России в 2022 году

Общий государственный экзамен в 2022 году пройдет с 21 апреля по 2 июля

Общий государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году пройдет для российских школьников с 21 апреля по 2 июля. Даты проведения испытания стали известны из соответствующего проекта расписания Минпросвещения России и Рособрнадзора, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что с 21 апреля по 17 мая пройдет досрочный период вместе с резервными днями. Основной начнется 20 мая и закончится 2 июля. Дополнительный период пройдет с 5 по 24 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить в школах количество контрольных и проверочных работ. Глава государства отметил, что это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний.