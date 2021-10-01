В американском спорте разгорелся новый секс-скандал

Национальная женская футбольная лига (NWSL) США на своем сайте объявила об отмене матчей из-за секс-скандала с участием бывшего тренера команды «Норт Каролина Кураж» Пола Райли.

Спортсменки заявили, что тренер принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года. Руководство NWSL назвало поведение тренера оскорбительным и неприемлемым для мира спорта. Федерация приостановила тренерскую лицензию 58-летнего Райли, а футболисткам дали возможность прийти в себя и не выходить на поле в ближайшие выходные.

В октябре 2019 года в американском спорте разгорелся еще один секс-скандал. Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело против федерации плавания США из-за того, что некоторые тренеры принуждали спортсменов к сексу. Взамен они обещали им места в национальной команде.

NWSL — профессиональная футбольная лига, управляемая Федерацией футбола США. Она была основана в 2012 году, в ней участвует девять команд.