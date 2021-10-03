Фергюсон обратился к Махачеву

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон оставил сообщение россиянину Исламу Махачеву. Пост доступен в Instagram-сторис спортсмена.

37-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обратился к Махачеву. В своем послании Фергюсон пообещал скорую встречу россиянину «и его олуху».

Махачев демонстрирует серию из восьми побед в UFC. Следующий поединок он проведет 30 октября против Дэна Хукера.

Махачев считается преемником в UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. С последним Фергюсон мог подраться неоднократно. Однако, поединок каждый раз срывался. В последний раз это произошло весной 2020-го. Тогда вместо Нурмагомедова против американца бой провел Джастин Гейджи. Фергюсон потерпел первое поражение за восемь лет.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

