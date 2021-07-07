Фергюсон потроллил Нурмагомедова анимационным роликом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова анимационным роликом. Пост доступен в Twitter спортсмена.

37-летний американец опубликовал ролик, где он «охотится» за Нурмагомедовым. Герой Фергюсона оставляет в качестве приманки десерт тирамису, а затем медвежьим рыком призывает российского бойца. Последний обнаруживает десерт и попадает в ловушку.

Нурмагомедов и Фергюсон известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмены могли встретиться в октагоне неоднократно, однако их поединок срывался по различным причинам. Так весной 2020-го от участия в схватке отказался Нурмагомедов, сославшись на пандемию и то обстоятельство, что место проведения турнира долгое время не удавалось организовать.

В марте 2017-го поединок не состоялся из-за проблем со здоровьем у Нурмагомедова на фоне весогонки. Это дало повод Фергюсону спекулировать на том, что россиянин не сумел вписаться в весовую категорию из-за тирамису.