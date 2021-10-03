Посол России раскрыла виновных в высылке дипломатов из Болгарии

За решением Болгарии о высылке российских дипломатов стоят США. Об этом заявила посол России в стране Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что это не была самостоятельная инициатива Софии. «Кто из Большого брата стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни», — раскрыла она.

По словам Митрофановой, Вашингтон виновен в подрыве двусторонних отношений России и Болгарии. При этом она подчеркнула, что две страны связаны общим историческим прошлым, поэтому американской стороне не удастся достичь своих целей.

В апреле Болгария объявила одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата. При этом власти страны попросили Москву оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах, произошедших в период с 2011 по 2020 годы, в причастности к которым заподозрили российскую сторону. Вина обвиненных российских граждан так и не была доказана.