Начат поиск пропавших студентов академии МВД России

В Волгоградской области пропали студенты академии МВД, приехавшие в Россию из Афганистана

В Волгоградской области начат поиск пропавших студентов академии МВД, приехавших на учебу в Россию из Афганистана. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, иностранцы являлись слушателями курса. Двое афганских полицейских ушли в увольнительную еще 2 октября, но не прибыли вовремя на контрольное построение.

На следующий день, 3 октября, еще трое афганцев покинули общежитие и не вернулись.

Ориентировки на пропавших разосланы по всем отделам полиции Волгоградской области и соседних регионов.

27 мая сообщалось об исчезновении в Пензе двух курсантов из Никарагуа. Молодые люди учились в Пензенском артиллерийском инженерном институте. 23 мая иностранные служащие ушли из казармы в неизвестном направлении и пропали. По данным посольства, они не уведомили военного атташе о планах своего передвижения. Сообщается, что курсанты планировали отпуск.