Пропавшие афганские студенты академии МВД России нашлись

Пропавшие в Волгоградской области пятеро иностранных слушателей академии МВД нашлись. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, афганские полицейские ушли в самоволку. Двое студентов находились в Москве и вернулись к месту учебы, оставив третьего друга в столице. Еще двое отдыхали в волгоградском поселке Самофаловке.

Ранее 5 октября стало известно о пропаже в Волгоградской области пяти слушателей академии МВД, приехавших на учебу в Россию из Афганистана. Двое из них ушли в увольнительную еще 2 октября, но не прибыли вовремя на контрольное построение. На следующий день, 3 октября, еще трое афганцев покинули общежитие и не вернулись.

Ориентировки на пропавших были разосланы по всем отделам полиции Волгоградской области и соседних регионов.