На Украине заявили о пользе Лукашенко для военных планов Путина

Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое вторжение России. Такое мнение выразил в своем Facebook депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов.

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По его словам, президент России Владимир Путин не пойдет на столкновение с Украиной, так как это несет огромные риски для страны. Белоруссия же может стать идеальным вариантом для агрессивных действий Украины, и именно такую плату, по мнению парламентария, лидер страны Александр Лукашенко пообещал Путину за поддержку своего режима.

Депутат отметил, что Белоруссия обладает достаточным арсеналом мощных вооружений, в отличие от самопровозглашенных республик Донбасса, которые Путин не может использовать для удара по Украине. «Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он — сбитый летчик», — добавил Чернов про пользу белорусского лидера для военных планов Путина.

Он также указал на то, что белорусские власти регулярно делают провокационные заявления, тем самым готовя вымышленный повод для вторжения в республику.

10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Он подчеркнул, что эта война станет самой большой ошибкой Кремля.