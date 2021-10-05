Япония продолжит активные переговоры с Россией по мирному договору

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что правительство продолжит активные переговоры с Россией по заключению мирного договора. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора», — подчеркнул министр иностранных дел.

Мотэги добавил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН он выразил российскому коллеге готовность контактировать на разных уровнях, чтобы выстроить двусторонние отношения в разных областях.

Ранее политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура оценил вероятность изменений в отношениях России и Японии при новом правительстве во главе с Фумио Кисидой. По его мнению, их вряд ли стоит ожидать. Причиной тому эксперт назвал присутствие соперницы премьера Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов.

