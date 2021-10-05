Карпин оценил идею проведения чемпионата мира раз в два года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил против проведения ЧМ раз в два года

Проведение чемпионата мира раз в два года негативно скажется на здоровье футболистов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Специалист отрицательно оценил идею сокращения интервалов между мундиалями, так как у игроков не будет времени на отдых. «Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм», — добавил Карпин.

Об инициативе проведения чемпионата мира раз в два года в начале сентября заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. УЕФА, а также многие европейские лиги выступили против этого.

Сейчас чемпионат мира проводится раз в четыре года. Ближайший мундиаль пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре.