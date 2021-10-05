Раскрыты признаки дефицита витамина А в организме

Эндокринолог Михалева посоветовала есть печень и морковь для восполнения запаса витамина А

Нарушение зрения, роста, плохой иммунитет и другие показатели могут говорить о нехватке витамина А в организме, раскрыла эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева, пишут «Известия».

По ее словам, А — универсальный витамин, который нужен для роста, репродукции, дифференцировки эпителиальной и костной тканей, а также поддержания иммунитета и зрения. Признаками дефицита, прежде всего, являются проблемы со зрением. Из-за нехватки витамина А развивается «куриная слепота». При острой нехватке появляется состояние, называемое ксерофтальмией («сухой глаз»), что в конечном итоге приводит к язвам роговицы и слепоте.

Детям витамин А важен для роста и набора веса. Он участвует в развитии и созревании костей. Низкий иммунитет также указывает на недостаток витамина А в теле. «Люди даже с незначительным дефицитом витамина А более склонны к респираторным заболеваниям и инфекционной диарее», — подчеркнула эксперт.

Для восполнения запаса витамина А она посоветовала есть печень, рыбий жир, яичный желток, масло и сыр, пить цельное молоко. Нужно также отдавать предпочтение моркови, желтым и темно-зеленым листовым овощам (например шпинату, брокколи), тыкве, абрикосам и дыне.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова напомнила, что переизбыток некоторых витаминов может нанести вред организму, причем достаточно серьезный. Бесконтрольных прием моновитаминов, часто содержащих одно или два вещества, опасен.