Азербайджан решил усилить конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы

Азербайджан готов нарастить поставки газа в страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече в Баку с представителем ЕС Петром Михалко, передает РИА Новости. Таким образом, Баку решил усилить конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы.

В конце 2020 года Азербайджан начал экспорт газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Восемь миллиардов кубометров получит Италия, по одному миллиарду — Греция и Болгария. «Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие страны ЕС. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок», — заявил Алиев.

Цены на газ на европейских рынках стремительно растут с начала сентября. 6 октября стоимость фьючерсов впервые превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Некоторые европейские политики винят в скачке цен «Газпром». Они считают, что компания провоцирует подорожание топлива, чтобы ускорить запуск газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант опровергла эти предположения и заявила, что Европа не ищет виновных в росте цен на газ.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на европейских биржах «истерикой» и «неразберихой». Он считает, что европейские власти должны отнестись к проблеме серьезнее. По словам президента, одни спекулируют на проблемах климатических изменений, другие что-то недооценивают, а кто-то сокращает инвестиции в добывающую отрасль.