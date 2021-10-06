Аналитики подсчитали рост цен на фастфуд в России

Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru подсчитали рост цен на фастфуд в России в период с 1 января по 30 сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты исследования опубликованы РИА Новости.

Так, средняя цена бургера выросла на 10,4 процента — с 281,6 до 311 рублей. Картошка фри подорожала на 18 процентов (с 94,1 до 111 рублей), газированные напитки объемом 0,4 литра — на 5 процентов (с 68,9 до 72,3 рубля). Средний чек россиян при онлайн-заказе фастфуда увеличился на 25,5 процентов — с 314 до 394 рублей.

Как отметили аналитики, доля бургеров и гамбургеров среди общих онлайн-продаж фастфуда снизилась с 74,1 процента в прошлом году до 61,1 процента в 2021-м. Еще 6,5 процента покупок в 2020 году приходились на газированные напитки, однако в этом году на них приходилось уже 14,7 процента покупок. Доля продаж картошки фри составляла 18,96 процента в прошлом году и выросла до 24,2 процента в этом году.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на российском потребительском рынке впервые наблюдаются признаки перегрева. Наиболее напряженная ситуация сложилась с ценами на продукты питания. Цена продовольственных товаров за год выросла на 7,7 процента.