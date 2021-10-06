СБУ заявила о попытке «российского агента» поджечь генконсульство в Закарпатье

Украинские силовики предотвратили серию терактов на территории Закарпатской области, которые пытался организовать «российский агент» для дестабилизации обстановки в регионе. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Как заявляют спецслужбы, организатором диверсий стал житель Луганской области. Он имел украинский паспорт и намеревался поджечь генконсульство «одной из соседних стран», несколько автомобилей с иностранной регистрацией и повредить культурно-исторический памятник.
«Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он «гарантировал» 30 тысяч долларов. Среди других задач иностранного агента были сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах», — говорится в сообщении.
По версии СБУ, сейчас «агент» скрывается на территории России. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене и терроризме. О задержании подельников подозреваемого не сообщается. Москва на эти обвинения пока не отреагировала.
Ранее СБУ обвинила ФСБ России в попытке ликвидировать украинского военного специалиста. В спецслужбе заявили, что киевской разведке удалось задержать и обезвредить «российского агента», который должен был устроить взрыв в автомобиле эксперта.