Якубович рассказал об «открытии» Малахова

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович вспомнил историю о том, как вместе с директором и главным редактором телеканала «Культура» Сергеем Шумаковым «открыл» телеведущего Андрея Малахова. В интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!» он также обратил внимание на то, как, по его мнению, Малахов изменился за годы работы в ток-шоу.

По словам Якубовича, когда-то они с Шумаковым были близкими друзьями. Однажды, когда Шумаков еще работал на ОРТ, ведущий «Поля чудес» пришел к нему, заметил Малахова и посчитал его замечательным корреспондентом.

«Я говорю: "Надо ему программу давать, ну просто потрясающий". Он говорит: "Я тоже об этом думаю"», — описал он диалог с Шумаковым.

В то же время Якубович констатировал, что за годы работы в ток-шоу Малахов изменился. По мнению ведущего капитал-шоу, у его коллеги стали «другие глаза». Якубович связал изменения с тем, что во время работы Малахов пользуется специальным наушником. «Когда тебе все время диктуют, что надо делать, ты начинаешь превращаться в некую функцию», — заключил он.

В этом же интервью Якубович рассказал о своем отношении к интернету. Он заявил, что не смотрит ролики на YouTube, потому что у него нет на это времени. Ведущий также назвал интернет бессистемной помойкой.