Флагманом Черноморского флота станет вертолетоносец

Универсальный десантный корабль-вертолетоносец «Митрофан Москаленко» станет флагманом Черноморского флота. В Севастополе уже готовится место базирования корабля проекта 23900. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время в акватории Севастопольской бухты готовят инфраструктуру для базирования корабля. По данным источника, работы должны завершить к прибытию универсального десантного корабля (УДК) «Митрофан Москаленко» в Севастополь.

Уточняется, что вертолетоносец станет флагманом Черноморского флота. Корабль займет место, которое готовили для второго вертолетоносца класса «Мистраль».

Строительство вертолетоносцев на судостроительном заводе «Залив» в Керчи началось в марте. ТАСС писал о начале формирования корпусов кораблей.

Источник РИА Новости также рассказал о преимуществах вертолетоносцев проекта 23900. По его словам, корабли этого типа смогут вместить до тысячи морских пехотинцев, а доковая камера УДК рассчитана на базирование четырех десантных катеров.

В том же месяце стало известно о возможности кораблей проекта 23900 нести на борту до 16 вертолетов. РИА Новости сообщали, что УДК смогут нести беспилотники, противолодочные вертолеты Ка-27 и разведывательно-ударные Ка-52К «Аллигатор».