Доктор Мясников рассказал об опасности ежедневного употребления супа

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не есть суп каждый день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности ежедневного употребления супа. В эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube, он предупредил о вреде этого блюда.

Специалист посоветовал россиянам не есть суп каждый день. По словам Мясникова, это блюдо представляет собой жирную, сильносоленую и достаточно калорийную субстанцию. «Если мы посмотрим, соли там немерено, приправ — немерено», — уточнил телеведущий.

При этом он заявил, что суп благоприятно воздействует на систему пищеварения. «Когда я в детстве не хотел есть суп, мне дедушка-академик говорил: "Вот я в Японии был, там пьют теплую воду перед обедом специально, чтобы запустить процессы, выделение соков"», — вспомнил доктор.

Ранее Мясников развеял несколько распространенных мифов о повышенном давлении — гипертонии. В частности, он опроверг утверждение о том, что людям с повышенным давлением нельзя пить кофе и ходить в баню. Также врач назвал заблуждением мнение о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание.