Назван необходимый для снижения уровня холестерина продукт

Авокадо назван продуктом, употребление которого в пищу необходимо для снижения уровня холестерина в крови, улучшения метаболизма и нормализации работы кишечника. Об этом сообщает японское издание «Нихон кэйдзай».

Согласно исследованию американских ученых, ежедневное употребление авокадо в пищу не только улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, но и помогает снизить уровень плохого холестерина в крови за счет высокого содержания в продукте мононенасыщенных жирных кислот.

В эксперименте приняли участие 163 пациента разного пола в возрасте от 25 до 45 лет с индексом массы тела не менее 25 при норме ниже этого показателя. Участников разделили на две группы и предоставили им рацион с одинаковым количеством калорий; мужчины и женщины одной из групп дополнительно ели порцию авокадо — по 175 и 140 граммов соответственно.

После анализа кала испытуемых ученые пришли к выводу, что те, кто ежедневно употреблял авокадо, обладали большим количеством бактерий, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна, и меньшим количеством желчных кислот в кишечнике, которые приводят к воспалению.

Ранее в октябре диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления йогурта. По словам специалиста, так как продукт содержит большое количество витаминов и микроэлементов, его следует принимать в пищу, если человек хочет восполнить дефицит полезных веществ.