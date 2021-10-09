По делу об обрушении части жилого дома в Батуми задержаны три человека

МВД Грузии задержало трех человек после обрушения дома в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии задержало трех человек по делу об обрушении корпуса жилого дома в Батуми. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди задержанных владелец квартиры, расположенной на первом этаже здания, и двое рабочих, которые делали в ней ремонт.

В пятницу, 8 октября, в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Момент обрушения попал на камеру. На записи видно, как часть жилого здания рухнула за считаные секунды, в воздух поднялись клубы пыли.

В результате происшествия погибли пять человек, среди них двое несовершеннолетних, передает ТАСС. По словам члена Верховного совета Аджарии Ладо Мгалоблишвили, под завалами предположительно остаются около четырех человек.