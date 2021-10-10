На месте сгоревшего склада в Казахстане произошел новый взрыв

На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, сгоревшего еще в августе, взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв не нанес разрушений, из-за него никто не пострадал. Пресс-служба Минобороны Казахстана, что взрыв произошел из-за «поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета». «Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны не исключили подобных инцидентов на месте сгоревшего военного объекта. Сейчас ведомство планирует контролируемое уничтожение боеприпасов, хранившихся на сгоревших участках склада и не взорвавшихся при пожаре. В настоящий момент техническая территория объекта очищается от взрывоопасных предметов.

26 августа на складе в воинской части в Жамбылской области произошел пожар. Спустя час начались взрывы боеприпасов. Было зафиксировано не менее 10 взрывов. Число пострадавших, по последним данным, составляет 90 человек. Были эвакуированы около 1,2 тысячи жителей близлежащих сел. Всего в пожаре погибли 16 человек.

