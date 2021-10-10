В Лондоне прошел пикет против Зеленского

Активисты из украинской общины Лондона провели пикет против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило со слов источников украинское издание «Буквы» в своем Telegram-канале.
Демонстранты вышли на акцию перед зданием на Бейкер-стрит, где, согласно материалам «досье Пандоры», опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Зеленский приобрел себе квартиру. По информации из «досье», жилплощадь президент Украины оформил на людей из своего окружения.
«Продай квартиру, верни деньги Украине! Зеленский — это коррупция», — гласят надписи на плакатах одного из протестующих британских украинцев. Молодой человек напомнил, что в материалах расследования фигурируют офшоры Зеленского в Лондоне, с помощью которых и была приобретена недвижимость.
4 октября из материалов «досье Пандоры» (Pandora papers) стало известно, что структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили около 40 миллионов долларов на счета офшорных компаний Владимира Зеленского в 2012 году. Также стало известно, что через фирмы, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95», Приватбанк отмывал «грязные» деньги.