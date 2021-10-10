В Лондоне прошел пикет против Зеленского

Из-за информации из «досье Пандоры» украинцы из Лондона вышли на пикет против Зеленского

Активисты из украинской общины Лондона провели пикет против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило со слов источников украинское издание «Буквы» в своем Telegram-канале.

Демонстранты вышли на акцию перед зданием на Бейкер-стрит, где, согласно материалам «досье Пандоры», опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Зеленский приобрел себе квартиру. По информации из «досье», жилплощадь президент Украины оформил на людей из своего окружения.

«Продай квартиру, верни деньги Украине! Зеленский — это коррупция», — гласят надписи на плакатах одного из протестующих британских украинцев. Молодой человек напомнил, что в материалах расследования фигурируют офшоры Зеленского в Лондоне, с помощью которых и была приобретена недвижимость.

4 октября из материалов «досье Пандоры» (Pandora papers) стало известно, что структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили около 40 миллионов долларов на счета офшорных компаний Владимира Зеленского в 2012 году. Также стало известно, что через фирмы, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95», Приватбанк отмывал «грязные» деньги.