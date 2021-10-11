Афганские врачи пожаловались на 14-месячную задержку зарплаты

Сотни афганских врачей из провинций Саманган и Нуристан собрались у здания Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и потребовали от Всемирного банка выплатить им зарплату за последние 14 месяцев. Об этом сообщает Khaama Press.

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Протестующие жалуются не только на задержку выплат, но и на критическую нехватку лекарств в больницах. Они попросили банк напрямую направить им деньги через министерство здравоохранения Афганистана или другие неправительственные организации, так как Исламский эмират Афганистан (ИЭА) не имеет отношений со Всемирным банком.

Врачи обвинили в краже их зарплат афганского подрядчика Всемирного банка Асада Фаяза, который взял деньги организации и бежал из Афганистана. «Он возглавлял коррумпированную фирму, что привело к увеличению детской и материнской смертности в провинциях Саманган и Нуристан», — подчеркнули медики.

Ранее системе здравоохранения Афганистана предрекли коллапс. На данный момент только 17 процентов медицинских учреждений Афганистана работают полноценно. Многие медцентры Афганистана прекратили свою работу из-за нехватки лекарств и персонала. Это привело к увеличению нагрузки на кабульские больницы. При этом в столице также недостаточно врачей и медикаментов, а рост числа пациентов усугубляет проблему.