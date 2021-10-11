Раскрыты подробности состояния пострадавшей в ДТП с участием Собчак

Пострадавшая в ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак находится в стабильно тяжелом состоянии. Подробности раскрыли в Краснополянской городской больнице №8, куда женщину доставили в ночь на 10 октября, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшей необходимо нейрохирургическое вмешательство. Накануне женщину перенаправили в сочинскую больницу №4, так как необходимую медицинскую помощь ей могут оказать только там.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что водителя автомобиля, в котором находилась Собчак, отпустили под подписку о невыезде. «Ведется расследование уголовного дела. Точно сказать, сколько продлится следствие, нельзя», — говорится в официальном заявлении.

9 октября Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в смертельное ДТП между Адлером и Красной Поляной. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. Находившаяся в Volkswagen женщина погибла на месте.

После аварии телеведущая покинула место происшествия и вылетела в Москву. В своем Telegram-канале Собчак объяснила, что оставила место ДТП, потому что, по ее словам, в любом случае не смогла бы помочь пострадавшим. По возвращении в Москву она обратилась за помощью в госпиталь на Рублевке, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.