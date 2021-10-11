Путин отправил поздравления новому канцлеру Австрии

Президент России Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Александера Шалленберга с вступлением в должность главы правительства. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на европейском континенте», — сказано в поздравлении.

Ранее в тот же день стало известно, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел экс-главу МИД Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Новым главой МИД стал Михаэл Линхарт.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе с поста 9 октября. Он принял такое решение из-за коррупционного расследования. Его подозревают в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Курц подчеркнул, что хочет «избежать хаоса и обеспечить стабильность» Австрии.

