На Украине нашли два объяснения публикации статьи Медведева

Киев рассматривает несколько объяснений появления статьи зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева про бессмысленность контактов с украинскими властями. Об этом изданию «Украинская правда» поведал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, первой причиной может быть стремление Медведева, выпавшего из политической повестки, «показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит». Подоляк пояснил, что, вероятнее всего, Медведева на родине воспринимают с иронией и не допускают к принятию важных политических решений, что и побудило его написать «оскорбительную» статью.

Другим объяснением является решение Кремля использовать Медведева, который якобы уже не имеет особой репутационной ценности, для донесения «шантажистской позиции» российских властей по отношению к республике.

Также, добавил советник украинского лидера Владимира Зеленского, публикация работы в день приезда в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд продемонстрировала усиление курса на конфронтацию со стороны России. Вместе с тем Подоляк подчеркнул, что Киев учитывает только официальную позицию президента России Владимира Путина, а не его окружения.

11 октября в газете «Коммерсантъ» вышла статья Димитрия Медведева. В своей работе политик заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».