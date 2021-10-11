Названы сроки появления новой купюры в России

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев назвал «Известиям» сроки появления в России новой сторублевой купюры. По его словам, банкнота будет доступна лишь в конце 2022 года.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — рассказал Алексеев.

Он отметил, что эскиз купюры уже утвердили и 2022 году планируется ее изготовление и введение в обращение. По оценке Банка России, в 2023-2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми сторублевыми купюрами, а в 2026-2029 годах их доля заметно вырастет.

В марте ведомство заявило о планах выпуска обновленных банкнот с новым дизайном номиналов в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Первой в обороте в следующем году будет сторублевая банкнота. На ее лицевой стороне будут изображены символы Москвы — Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Изображение Хабаровска останется на пятитысячной купюре. По его словам, нынешний дизайн банкнот сохранится до 2030-2035 года. Такие купюры будут выпускаться наравне с новыми, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.