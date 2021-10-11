Вредные заводы в России обяжут работать по-новому

Токсичные заводы в России заставят полностью устранять вред природе с 1 сентября 2022 года

В России по-новому начнут регулировать деятельность химических и нефтеперерабатывающих комбинатов и других токсичных заводов, имеющих дело с опасными веществами. С 1 сентября 2022 года собственников таких предприятий обяжут полностью устранять экологический вред природе, возникающий в процессе функционирования оборудования, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Российская газета».

Чиновница подчеркнула, что документ, закрепляющий соответствующие правила работы промышленных объектов по-новому, уже поддержали на правительственной комиссии. Идея разработки закона появилась после ликвидации промплощадки в городе Усолье-Сибирское, где обнаружили залежи опасных веществ, которые не захоронили вовремя и с соблюдением норм безопасности. Для устранения вреда территории пришлось привлекать сторонних специалистов и тратить деньги из госбюджета.

С осени следующего года владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации оборудования должны будут разрабатывать план мероприятий по ликвидации негативного эффекта деятельности предприятия, пояснила вице-премьер. Предпринимателям придется либо выводить объект из использования, либо при положительном заключении госэкспертизы проводить реконструкцию и продлевать срок службы оборудования.

Стоимость ликвидационных работ потребуется подсчитывать заранее для подготовки плана их финобеспечения, в том числе при помощи банковских гарантий или договора поручительства. Расчеты будет контролировать Росприроднадзор, подчеркнула Абрамченко. Если предприятие не произведет запланированные работы по ликвидации, руководству придется выплачивать их стоимость в бюджет.

На совещании с правительством 5 октября Владимир Путин раскрыл планы стратегии России до 2050 года для борьбы с климатической катастрофой. По мнению президента, в стране необходимо снижать «углеродный след» от промышленности и транспорта, задействовать в улавливании вредных выбросов природные экосистемы, например, торфяники.

