ЕСПЧ обязал Россию выплатить 37 тысяч евро отцу умершего после суицида солдата

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 37 тысяч евро Саитгараю Хабирову, отцу умершего после попытки суицида солдата-срочника. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ, на него обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В сообщении суда говорится, что Радика Хабирова из Татарстана призвали в армию в июне 2005 года. Сначала он служил в саратовской военной части: там из-за выговора за грязную форму юноша совершил первую попытку суицида, но его спасли. В ноябре Хабирова перевели в Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где он признался, что не хочет продолжать службу в армии и думал о суициде. Солдата поместили под особый надзор и назначили беседы с военным психологом.

Вскоре он сбежал из части, его нашли и доставили обратно. Через пять дней побег повторился, и, когда Хабирова обнаружили, он пожаловался на частые головные боли и нежелание служить.

В декабре его поместили в медицинскую часть, медики посоветовали запретить ему доступ к оружию. По результатам обследования у солдата выявили склонность к совершению самоубийства и перевели его в психиатрическое отделение военного госпиталя.

В январе военно-медицинская комиссия признала Хабирова годным к ведению службы «с незначительными ограничениями» (категория «Б», которая предполагает некоторые проблемы со здоровьем, не препятствующие призыву). После разговора с юношей медики порекомендовали его комиссовать. Солдата снова госпитализировали, во время обследования он пожаловался на плохое самочувствие, нарушение сна и нестабильное настроение.

Вечером 22 января срочника нашли в туалете при попытке совершить самоубийство: он выжил, но впал в кому. Отец Хабирова забрал сына в июне 2006 года, юноша умер в апреле 2007-го в больнице.

Военные следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), однако вскоре оно было прекращено. Саитгарай Хабиров обратился с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Право на жизнь»). В результате суд обязал правительство России выплатить потерпевшему 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 17,3 тысячи евро в качестве компенсации за судебные издержки.