Появилась возможность наглядно сравнить Госдуму нового созыва с прежней

Ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму первого заседания нового, восьмого, созыва Государственной Думы, которое прошло 12 октября.

На ней запечатлели всех депутатов нижней палаты парламента, находившихся в зале заседаний. Ресурс также сопоставил эту панораму с подобным снимком предыдущего созыва Госдумы, за счет чего появилась возможность наглядно сравнить обновленную Госдуму с прежней.

На слайдах панорамы Gigarama привел факты относительно распределения мест в Думе, главных изменений в обновленном составе, поле и возрасте депутатов, руководителях Госдумы и знаменитостях, которые будут заседать в парламенте.

В частности, отмечается, что состав фракции «Единой России» обновился наполовину, немного возросло число женщин в Думе (75 против 68 в прошлом созыве), а средний возраст депутатов вырос на год и составляет 53 года.

Ранее ресурс Gigarama уже публиковал, в частности, панораму с образовательного форума «Машук», на которой был запечатлен и президент России, а также панораму с акции «Бессмертный полк» в Москве.